Обсуждено намерение Монголии создать в Улан-Баторе склад гуманитарной помощи ООН

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства дорожного и транспортного развития Батболд Сандагдорж встретился с г-жой Джованной Пикаррета, Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Монголии.

«Министерство дорожного и транспортного развития уделило особое внимание расширению международных автомобильно-транспортных связей и увеличению внешней торговли и подписало межправительственное соглашение об автомобильно-транспортных отношениях со Словакией, Польшей и Германией на 2022-2024 годы. Мы представили проект межправительственного соглашения о международных перевозках с Италией и хотим ускорить работу», — заявил госсекретарь. Госсекретарь также выразил готовность министерства продолжить сотрудничество в заключении соглашения о воздушном транспорте, проведя в ближайшее время переговоры по проекту соглашения.

Г-н Батболд упомянул о намерении Монголии работать вместе с Организацией Объединенных Наций и связанными с ней организациями и проводить исследования по созданию склада гуманитарного реагирования ООН (СГПООН) в рамках Всемирной продовольственной программы в международном аэропорту Буянт-Ухаа и выразил желание посетить центр в Бриндизи, был первым СГПООН в Бриндизи, Сан-Вито, Италия, и сотрудничать с соответствующими организациями. (Центр Склада гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в Бриндизи был первым СГПООН, созданным в 2000 году, и на основе его успешной модели ВПП создала глобальную сеть. ред.)

Батболд Сандагдорж также подчеркнул инвестиционные возможности сухого порта, который будет создан в Замын-Ууде, и будущие портовые проекты.

Создание СГПООН в Монголии будет иметь значительный социальный и экономический эффект, включая расширение внутреннего производства и услуг, а также дальнейшую поддержку активного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Посол Джованна Пикаррета выразила поддержку увеличению товарооборота и установлению прямых авиарейсов между двумя странами. Г-жа Посол отметила возможность заключения межправительственных соглашений по автомобильному и воздушному транспорту по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Италией, которое будет отмечаться в 2025 году.

справка:

Склад гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (UNHRD) - это международная сеть из шести центров гуманитарной поддержки, стратегически расположенных по всему миру, которые предоставляют решения для цепочки поставок для международного гуманитарного сообщества. Хабы расположены в Бриндизи (Италия), Дубай (ОАЭ), Аккра (Гана), Панама-Сити (Панама), Куала-Лумпур (Малайзия) и Лас-Пальмас (Испания).

Он управляется Мировой продовольственной программой и в настоящее время обслуживает 86 партнеров, таких как организации ООН, правительственные учреждения и НПО. Это позволяет этим партнерам оказывать помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий или других сложных чрезвычайных ситуаций, предварительно размещая жизненно важные предметы помощи и позволяя быстро отправлять их в критические районы. Кроме того, сеть UNHRD предлагает услуги и знания, которые позволяют различным гуманитарным партнерам выполнять свои миссии быстро и эффективно.

источник: middleasiannews.com

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