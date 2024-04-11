Монголию будут продвигать во Вьетнаме через Вьетнамское агентство новостей

CentralAsia (MNG) - 2 апреля 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Социалистической Республике Корея Сэрээжав Жигжээ встретился с генеральным директором Вьетнамского агентства новостей (ВНА) Ву Вьет Трангом.

На встрече стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере журналистики, продвижения Монголии во Вьетнаме в свете 70-летия дипломатических отношений между двумя странами в этом году, а также пропагандировать ценности традиционно дружественных отношений Монголии и Вьетнама с подрастающим поколением.

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства г-жа Ву Вьетчанг отметила, что VNA, как член Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA), активно сотрудничает с Монгольским национальным информационным агентством MONTSAME. Г-жа Ву Вьетчанг выразила готовность сотрудничать в обмене новостями и персоналом между двумя агентствами в будущем. Во время 52-го заседания Исполнительного совета OANA, состоявшегося в марте прошлого года, генеральные директора двух информационных агентств встретились и договорились возобновить программу обмена персоналом, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, обе стороны договорились сотрудничать в продвижении Монголии во Вьетнаме в рамках 70-летия дипломатических отношений между двумя странами. Это включает в себя популяризацию Монголии посредством фотоинформации, отражающей культуру и природную красоту Монголии.

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