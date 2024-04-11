ЦБ Монголии обязался поддерживать экономический рост на уровне 7%

Управляющий Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) - Управляющий Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран заявил, что ЦБ стремится сохранить экономический рост Монголии на уровне 7 процентов в этом году. Такое заявление он сделал 9 апреля 2024 года, принимая представителей иностранных СМИ, работающих в нашей стране, в связи со 100-летием Банка Монголии.

Экономика Монголии выросла на 7 процентов в прошлом году, с профицитом платежного баланса и торгового баланса, что указывает на стабилизацию экономики. Положительная тенденция обусловлена ростом горнодобывающей и транспортной отраслей. В настоящее время Монголия имеет валютные резервы в размере 5,2 миллиарда долларов США, что обеспечивает стабильность обменного курса.

В прошлом году обменный курс ужесточился на 2 процента, и эта тенденция продолжится в этом году. В марте этого года инфляция достигла 7 процентов, что является целевым уровнем политики центрального банка. Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика была ослаблена, снизив процентную ставку с 13 процентов до 12 процентов. Если ситуация продолжит оставаться стабильной, есть возможность ее снова улучшить, отметил глава Банка Монголии.

Кроме того, в прошлом году коммерческие банки провели IPO на общую сумму 470 миллиардов тугриков, тем самым улучшив финансовые возможности банка.

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