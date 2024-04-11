Трое сыновей лидера политбюро ХАМАС погибли в результате удара по сектору Газа

CentralAsia (CA) - Трое сыновей лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира».

По данным телеканала, удар был нанесен по лагерю беженцев Аш-Шати неподалеку от Газы. «Аль-Джазира» утверждает, что удар нанесли израильские военные. В ЦАХАЛ эту информацию не комментировали.

Хания подтвердил, что трое его сыновей — Хазем, Амир и Мохаммед- и несколько внуков погибли при обстреле, когда навещали родственников в лагере беженцев во время праздника Ид аль-Фитр, завершающий месяц Рамазан.

«Я благодарю Аллаха за эту честь, которую он даровал нам мученической смертью трех моих сыновей и нескольких внуков», — сказал он «Аль-Джазире», добавив, что с начала войны 60 членов его семьи были убиты.

Исмаил Хания возглавил политическое крыло ХАМАС в 2017 году. Он живет в столице Катара Дохе.