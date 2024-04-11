Минздрав Газы сообщил о более 33 тыс. погибших с начала войны Израиля и ХАМАС

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа увеличилось до 33 482, сообщил Минздрав анклава. По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения ХАМАС ранения получили 76 049 человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Газы, говорится, что за последние сутки погибли 122 человека, еще 56 получили ранения. Утверждается, что некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами или в труднодоступной местности, поэтому бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.

Боевые действия между израильской армией и боевиками ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года.