Минздрав Газы сообщил о более 33 тыс. погибших с начала войны Израиля и ХАМАС
- Азия и мир, общество
- 9:40, 11 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа увеличилось до 33 482, сообщил Минздрав анклава. По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения ХАМАС ранения получили 76 049 человек.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Газы, говорится, что за последние сутки погибли 122 человека, еще 56 получили ранения. Утверждается, что некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами или в труднодоступной местности, поэтому бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.
Боевые действия между израильской армией и боевиками ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года.
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