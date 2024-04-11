Фейковые новости отвергнуты Министерством окружающей среды и туризма Монголии

CentralAsia (MNG) - Разрешение на посадку деревьев не требуется.

В социальных сетях распространялась информация о том, что не только компаниям и организациям, но и гражданам запрещено сажать деревья без разрешения Министерства окружающей среды и туризма. При этом глава Агентства лесного хозяйства Оюунсанаа Бямбасурэн опроверг эту ложную информацию. Он сказал: «Предприятиям, учреждениям и семьям не нужно получать разрешение на посадку деревьев и кустарников, чтобы сохранить свои дворы и окрестности зелеными».

Глава агентства далее отметил: «С другой стороны, предприятия, которые работают исключительно в сфере селекции деревьев и заинтересованы в ведении бизнеса, должны участвовать в тендерах и закупках, объявленных правительством, и поставлять большие объемы семян и саженцы и должны иметь специальную лицензию. Поскольку это коммерческая деятельность, должны быть определенные меры контроля и регулирования. По крайней мере, будет поднята проблема качества семян и саженцев. Поэтому при выдаче предприятиям специальной лицензии на размножение деревьев устанавливаются определенные критерии, связанные с ответственностью, такие как наличие собственной земли и наличие лесного инженера. В процедуру лицензирования изменений не внесено. Никаких новых законов и постановлений принято не было, прежняя система осталась прежней».

Он подчеркнул, что компании, заинтересованные в посадке и разведении деревьев, получают как никогда большую поддержку для достижения целей национальной кампании «Миллиард деревьев». С момента реализации этой программы и кампании количество древесных питомников увеличилось вдвое и сейчас составляет 452.

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