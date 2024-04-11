В Казахстане из-за паводков эвакуировали 96,5 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщило, что с начала паводков в стране эвакуировано 96,5 тыс. человек, в том числе 31,6 тыс. детей. Откачано более 8,5 млн куб. м талой воды.

«В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы в Коргалжынском, Атбасарском, Астраханском, Сандыктауском, Буландынском районах Акмолинской области… В пострадавшие регионы доставлено 167,9 тыс. кг гуманитарной помощи»,— говорится в сообщении МЧС Казахстана на сайте правительства страны.

В пяти областях Казахстана, как уточнили в министерстве, подтопленными остается 3,4 тыс. жилых домов и 336 дворовых территорий. На контроле местных властей находится 69 населенных пунктов, которые остались без транспортного сообщения.

Из-за паводков власти Казахстана ввели режим ЧС в десяти областях страны. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал стихийное бедствие крупнейшим по масштабам и последствиям за 80 лет.

В России из-за паводков режим ЧС введен в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Все они граничат с Казахстаном.

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