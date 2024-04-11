Антикоррупционная служба Казахстана подтвердила, что расследует дело по «Списку Айки»

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционная служба Казахстана расследует уголовное дело по скандальному «Списку Айки». Об этом рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в Астане, передает informburo.kz.

«Подтверждаем, что уголовное дело находится на стадии следствия в департаменте по городу Астане. В настоящее время все факты по этому делу проверяются. В случае обновления информации мы уведомим», – сообщили в антикоре.

В декабре в интернете был опубликован «Список Айки», в котором указывались личные данные клиентов казахстанских эскортниц. В МВД инициировали служебное расследование по утечке информации, однако позже этим делом занялись в Агентстве по противодействию коррупции.

В отношении самой «Айки» (организатора притонов) также расследовалось дело, сейчас оно находится в суде. Заседания проходят в закрытом режиме.

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