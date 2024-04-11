В Астане бывший министр до смерти избил жену: Фото с места убийства Салтанат Нукеновой показали в суде

VIP-кабина №1, где обнаружили тело Салтанат Нукеновой

CentralAsia (KZ) - В суде Астаны по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой, изучили материалы уголовного дела, сообщает informburo.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова показала на экране в зале суда фотоснимки с места убийства Салтанат Нукеновой.

На кадрах запечатлена VIP-кабина №1, где обнаружили тело Салтанат Нукеновой, а также различные пятна, обнаруженные на территории ресторана.

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Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

Предварительные слушания по делу начались в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны 11 марта 2024 года. Куандык Бишимбаев и его адвокаты настаивали на рассмотрении дела судом с участием присяжных, суд удовлетворил их ходатайства.

Главное судебное разбирательство с участием присяжных заседателей идёт с 27 марта 2024 года.

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