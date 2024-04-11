Минэнерго Казахстана намерено поднять цены на бензин и дизтопливо для иностранцев

CentralAsia (KZ) - Для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке и минимизации рисков перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа с ценами на бензин АИ-92, АИ-93 и дизельное топливо для иностранных граждан.

В Минэнерго напомнили, что среди стран ЕАЭС в Казахстане самые низкие цены на ГСМ, что приводит к высоким рискам перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов в другие страны. Поэтому ведомство намерено установить следующие цены для иностранных граждан: на бензин АИ-92 и АИ-93 – на уровне 245 тенге ($0,54) за литр, на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге ($0,69) за литр.

В ведомстве заверили, что цены для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними: 205 тенге ($0,45) за литр бензина и 295 тенге ($0,65) за литр дизтоплива.

Итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учетом предложений заинтересованных сторон.

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