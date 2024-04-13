Март 2024 года стал самым тёплым в мире, - Copernicus

// фото Белека Мусаева

CentralAsia (CA) - Март 2024 года стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений. Об этом говорится в отчёте европейской климатической службы Copernicus. Это десятый месяц подряд, когда был установлен новый мировой температурный рекорд.

По данным Copernicus, средняя температура на поверхности планеты в феврале составила 14,14 градуса Цельсия — это на 0,73 градуса выше среднего значения для марта с 1991 по 2020 годы. Кроме того, это также на 0,10 градуса больше, чем в марте 2016 года — прошлого рекордно тёплого месяца.

Среднемировая температура за последние 12 месяцев (апрель 2023 года — март 2024 года) также является самой высокой за всю историю наблюдений. Она была на 1,58 градуса выше доиндустриального периода 1850−1900 годов.

«Март 2024 года продолжает череду климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана… Чтобы остановить дальнейшее потепление, требуется быстрое сокращение выбросов парниковых газов», — отметила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Помимо Европы температура выше среднего была зафиксирована в Северной Америке, Гренландии, восточной России, Центральной Америке, в некоторых частях Южной Америки, во многих регионах Африки, южной Австралии и в некоторых частях Антарктиды.

Copernicus подчёркивает, что хотя явление Эль-Ниньо продолжило ослабевать в экваториальной части Тихого океана, температура морского воздуха в целом оставалась на необычно высоком уровне. Так, средняя глобальная температура поверхности моря за март достигла 21,07 градуса — это самое высокое месячное значение в истории. Протяжённость морского льда Антарктиды в прошедшем месяце была на 20% ниже среднего показателя.

Исключительные температуры в этом году уже нанесли ущерб в различных регионах мира, отмечает Reuters. Засуха, вызванная изменением климата в регионе тропических лесов Амазонки, спровоцировала рекордное количество лесных пожаров в Венесуэле в январе-марте, а засуха в Южной Африке уничтожила посевы, оставив миллионы людей перед лицом голода.

Январь и февраль 2024 также были признаны самыми тёплыми в мировой истории. По оценкам учёных, текущий год может быть ещё жарче рекордного 2023-го.