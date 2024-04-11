Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Адвокат Бишимбаева заявил отвод судье

Айжан Кульбаева

CentralAsia (KZ) - В Астане во время заседания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева один из его адвокатов заявил отвод судье Айжан Кульбаевой.

До этого судья разрешила зачитать стороне обвинения показания свидетелей, которых не вызывали в суд.

«Уважаемый суд, позвольте мне заявить в ваш адрес отвод в связи с тем, что...» – заявил адвокат Ерлан Газымжанов.

Судья тут же прервала его. Попросила покинуть зал суда присяжных заседателей. А трансляция в прямом эфире была остановлена.

Другие защитники экс-министра Назкен Кусаинова и Лейла Рамазанова в это время не находились в зале суда, поскольку опоздали на процесс.

Отвод - это мера требования об отстранении судьи, если, по мнению сторон, председательствующий прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или если есть обстоятельства, которые вызывают сомнения в его или ее беспристрастности.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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