Парламент Казахстана принял закон о бытовом насилии

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CentralAsia (KZ) - В сенате Казахстана сразу в двух чтениях одобрили проект закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей, сообщает ORDA.kz.

Документ криминализует нанесение побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью (соответствующие статьи из Административного кодекса вернули в Уголовный). Также закон отменяет возможность ограничения свободы по статьям 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Еще одно нововведение — уполномоченные органы получат возможность реагировать на сообщения о фактах насилия в средствах массовой информации или социальных сетях, не дожидаясь обращений граждан.

Законопроектом также исключается возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Вводится безальтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, изнасилование малолетнего, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего.

Закон также криминализирует пропаганду самоубийства (статья 313-1 УК РК).

«Ожидаемыми результатами при одобрении закона являются обеспечение безопасной среды для воспитания и развития детей, усиление ответственности родителей за их благополучие и безопасность, а также предотвращение различных форм насилия и опасности, к которым могут быть подвергнуты дети» — цитирует издание слова депутата сената Нурлана Бекназарова.

Этот документ разрабатывали с весны 2023 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

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