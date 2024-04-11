экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильный дождь с грозой снова прогнозируют в Алматы

CentralAsia (KZ) -  На пятницу, 12 апреля, в Алматы объявлено штормовое предупреждение: утром и днем ожидаются временами сильный дождь и гроза, сообщает ДЧС города.

Также прогнозируется ветер северо-восточный, при грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим ДЧС рекомендует владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию и других дренажные системы к отводу дождевого стока.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com