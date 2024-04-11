Сильный дождь с грозой снова прогнозируют в Алматы
CentralAsia (KZ) - На пятницу, 12 апреля, в Алматы объявлено штормовое предупреждение: утром и днем ожидаются временами сильный дождь и гроза, сообщает ДЧС города.
Также прогнозируется ветер северо-восточный, при грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В связи с этим ДЧС рекомендует владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию и других дренажные системы к отводу дождевого стока.
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