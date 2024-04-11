Верховная рада одобрила закон, ужесточающий мобилизацию

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CentralAsia (CA) - Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За проголосовали 283 народных депутата из 351. Против проголосовал один нардеп.

Как сообщает депутат Алексей Гончаренко, из законопроекта были исключены нормы о демобилизации. Первоначально предполагалось, что мобилизованные украинцы смогут покинуть службу через 36 месяцев.

После подписания президентом закон вступит в силу через месяц. Он содержит следующие нововведения:

Как сообщает «РБК-Украины», военнообязанные украинцы теперь будут обязаны в 60-дневный срок после объявления президентом мобилизации явиться в военкоматы и предоставить актуальную информацию о себе. Это касается и украинцев, живущих за границей. Они смогут сделать это через электронную почту. Если данные не будут обновлены в течение 60 дней, нарушителей будут штрафовать на сумму от 17 до 22,5 тыс. гривен ($430--$570), а также в некоторых случаях через суд лишать водительских прав.

Полиция получит право при любой проверке документов и сверке с электронным реестром задержать военнообязанного, если его данные отсутствуют в системе.

Все мужчины в возрасте 18-60 лет будут обязаны носить с собой военные билеты. Проверять наличие военно-учетных документов смогут полиция, работники военкоматов и пограничники. Отсутствие военного билета также станет основанием для отказа в пресечении границы. Кроме того, без него не будут предоставлять консульские услуги и выдавать гражданам до 18 лет украинские паспорта за рубежом.

Среди прочих изменений, закон также вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три в период боевых действий. Кроме того, граждане Украины моложе 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы. С 2025 года в стране введут обязательную для мужчин и добровольную для женщин базовую общевойсковую подготовку, которая станет частью обучения в университетах.

Законопроект о мобилизации вносили в Верховную раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре 2023 года, но после начавшегося в обществе обсуждения документ был отправлен на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Верховную раду в начале января, в начале февраля парламент одобрил документ в первом чтении.