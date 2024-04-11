В России мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки сим-карт

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Иностранцев, включая трудовых мигрантов, и лиц без гражданства могут обязать регистрироваться на «Госуслугах» с использованием биометрии для покупки российских сим-карт. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минцифры. Документ направлен на согласование в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития.

В Минэке и РКН подтвердили получение проекта. «Инициатива находится на рассмотрении. Предложения и комментарии будут подготовлены и направлены в Минцифры в установленные сроки», — указали в пресс-службе Роскомнадзора.

По словам представителя Минцифры, сейчас сотрудники офисов продаж сотовых операторов могут испытывать трудности при идентификации иностранцев, в частности бывает сложно установить, не является ли предъявленный ими документ подделкой. В случае принятия законопроекта удостоверять личность иностранцев при заключении договора будут по данным из Единой биометрической системы (ЕБС), отметил он. Для регистрации в ЕБС нужно сдать фото лица и запись голоса.

Согласно законопроекту, новые требования не будут распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев. Договоры, заключенные с остальными иностранцами до начала действия закона, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено. Кроме того, операторов обяжут включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI).