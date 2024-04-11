Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Второй подсудимый Байжанов дал показания

Бахытжан Байжанов.

CentralAsia (KZ) - В суде по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, 11 апреля выступил второй обвиняемый – Бахытжан Байжанов.

Байжанов является родственником Бишимбаева и владельцем ресторана BAU, где произошло убийство. Его обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Байжанов начал свои показания с соболезнований родным Салтанат. Он заявил, что искренне переживает боль и скорбь, так как знал её лично.

«Я прошу прощения у всех, в первую очередь у родных, друзей Салтанат, у моих родителей, супруги, детей. Я полностью осознаю ответственность, лежащую на моих плечах. Мне очень жаль, что не смог в полной мере понять и оценить ситуацию в тот роковой день. Мои действия и бездействие видны в новом свете. Я перед вами, чтобы объяснить и рассказать, что было в тот день на самом деле», – рассказал Байжанов.

По его словам, 9 ноября он видел Салтанат несколько раз. Утром подсудимый видел её только мельком, у Салтанат левый глаз был опухшим, отметил Байжанов.

«В кабинке был беспорядок, видел повреждённую дверь туалета внутри кабинки. Утром, когда я пришёл в «Гастроцентр», я уже знал, что Бишимбаев всю ночь буянил, скандалил, выпивал алкоголь и в очередной раз избил Салтанат. Об этом мне рассказали до приезда в «Гастроцентр». Но тогда я не понял, не смог осознать, насколько всё серьёзно, критично, не мог себе представить, что Салтанат в такой опасности, никак не думал, что речь идёт о жизни и смерти. Это не оправдание, я просто не увидел, не смог понять, что на самом деле происходит, это моя вина, и сейчас я об этом сильно жалею. Думаю о том, что мог бы сделать, помочь, если бы был внимательнее», – рассказал он.

Бахытжан Байжанов отметил, что утром 9 ноября ему позвонил охранник и сказал, что Бишимбаев и Нукенова пытались уехать на машине, хотя оба были пьяны. После 8:00 Байжанову позвонила управляющая рестораном Карлыгаш Алмагамбетова и рассказала, что Бишимбаев всю ночь буянил и мешал работать людям, которые делали ремонт в ресторане.

«Ещё находясь у себя дома, я узнал, что Куандык и Салтанат провели всю ночь в ресторане и там произошёл очередной конфликт. Честно говоря, эти новости меня не сильно удивили, я уже привык к их скандалам. Ссоры и скандалы, иногда переходящие в драки, повреждение мебели и другие беспорядки – всё это стало обычным делом с тех пор, как они начали жить вместе. Я часто видел их ссоры, Салтанат я видел с синяками не раз», – продолжил подсудимый.

Вернувшись к хронологии того дня, Байжанов сообщил, что примерно в 9:30 ему позвонил Бишимбаев и вызвал в ресторан. Когда он поднялся на второй этаж, он заметил, что в одной из ВИП-кабинок включён свет.

«Я постучал в дверь, дверь открыл Бишимбаев. Я собирался войти, но Бишимбаев сказал мне не заходить. От него пахло алкоголем, но был в адекватном состоянии. В тот момент он был в чёрном костюме, под которым не было рубашки, ничего не было. В этот момент я заметил Салтанат, сидящую на диване в углу, на ней был чёрный плащ, который был полуоткрыт, и, насколько я мог заметить, под ним не было одежды. Меня смутил вид Салтанат, я сразу отвёл взгляд. В тот же момент я успел заметить, что её голова была опущена вниз. Из-за этого я сразу не увидел опухлости и покраснения в левом глазу, её лицо было скрыто. Также я заметил беспорядок в кабинке», – рассказал он.

Далее, по рассказу подсудимого, Бишимбаев попросил принести одеяло. По его словам, мнение, что он зашёл в кабинку с одеялом, ошибочно, ему удалось зайти только после того, как Бишимбаев позвал его внутрь и сказал, что они уезжают домой.

«Слышалось, что дыхание Салтанат было чуть громче и чаще, я решил, что она просто спит. Честно говоря, в тот момент я не придал этому большого значения, ведь я знал, что они всю ночь не спали и употребляли алкоголь. Я думал, она сильно уставшая. Теперь я понимаю, что моя невнимательность привела к тому, что я списал её частое дыхание на усталость», – добавил он.

После того как они зашли в кабинку, Байжанов вместе с Бишимбаевым подняли Салтанат. В этот момент она попыталась встать на ноги и сжала руку Байжанова.

«Голову она чуть приподняла, можно сказать, держала прямо. Она сильно сжала мою руку, теперь уже думаю, может быть, она тогда хотела попросить помощи, какой-то сигнал, не знаю, об этом тоже думаю. В любом случае очень жалею, что в тот день не смог понять и распознать критическое состояние Салтанат, недооценил серьёзность ситуации», – заявил подсудимый.

Он также рассказал, что позже по указанию Бишимбаева удалил записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане, однако при этом не предполагал, что на них могут быть запечатлены доказательства преступления. В течение дня Байжанов, по его словам, предлагал вызвать скорую для Нукеновой, однако Бишимбаев говорил, что та просто спит и ей не требуется помощь. В итоге вечером Байжанов всё-таки вызвал скорую – по своей инициативе.

«Мне позвонил Бишимбаев и сказал, что у Салтанат нет пульса, сказал срочно прийти. Я был в шоке от услышанного и сразу же побежал на второй этаж. В кабинке первое, что я увидел, Бишимбаев держал руку Салтанат, он сказал, что нет пульса, и попросил меня тоже проверить пульс. Я попытался проверить, но не смог определить, я был сильно взволнован, напуган, даже можно сказать, что в панике. Во-вторых, у меня не было опыта в таких вещах. Тогда мне в голову пришёл мой знакомый врач, я несколько раз звонил ему, говорил, что не могу найти пульс, спрашивал, правильно ли я проверяю пульс», – рассказал Бахытжан Байжанов.

По словам Байжанова, либо диспетчер скорой помощи, либо знакомый врач посоветовал проверить пульс на шее. Тогда впервые он заметил рану на шее Салтанат. В этот момент Бишимбаев разговаривал с ясновидящей.

«Я думал, почему он не звонит в скорую помощь. Поэтому я сам, со своего телефона позвонил в скорую помощь, объяснил ситуацию, затем по указанию диспетчера около 10-15 минут я делал реанимационные меры», – сообщил подсудимый.

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