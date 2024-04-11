Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды вернет государству активы на $112 млн, - Антикоррупционая служба Казахстана

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрат Сатыбалды в рамках сделки с правосудием планирует вернуть государству незаконно приобретенные активы еще на 50 млрд тенге ($112 млн), сообщила Антикоррупционная служба республики.

«11 апреля в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении К.Сатыбалдыулы (п.3 ч.3 ст. 218 УК) судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов. В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на предварительном слушании по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, защита заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, сам Сатыбалды свою вину полностью признал и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

Еще на стадии досудебного расследования этого дела Антикоррупционная служба обеспечила возврат в пользу государства имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге ($1,6 млрд) (административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа), напомнили в ведомстве.

Там также сообщили, что расследование в отношении Сатыбалды по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

Сатыбалды был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалды и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

В сентябре 2022 года суд №2 района Байконур в Астане признал Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении его специального звания «генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана», а также государственных орденов «Курмет», «Парасат».

В декабре 2023 года Сатыбалды подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ему, мотивировав тем, что «поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды».

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