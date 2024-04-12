Монголка раскрывает тайну монгольского конторсионизма на Кипре, — Cyprus Mail

CentralAsia (MNG) - Если вы когда-нибудь задавались вопросом, что нужно для достижения таких экстремальных изгибов спины и гибких поворотов, которые можно увидеть на сцене, серия семинаров в Никосии и Лимассоле раскроет вам эти трюки. Всемирно известный акробат и тренер Отгоо Уоллер посещает Кипр, чтобы провести серию специальных занятий по искусству монгольской акробатики.

Flying Dolls и Bird of Paradise Pole Studios организуют семинары, которые пройдут в Никосии в субботу и в Лимассоле 20 апреля. Отго приедет из Лас-Вегаса, чтобы помочь всем, кто заинтересован в раскрытии своей гибкости, поделившись своим обширным опытом. опыт и секреты своего уникального метода ООО «Flexible Body Art».

Она профессиональная конторсионистка, родом из священной горы Богд Уул недалеко от Улан-Батора, Монголия, которая к 13 годам вошла в число элитных акробатов мира. После окончания Монгольского государственного цирка в 1980 году по специальности «Искусство акробатики», Отго в 1991 году была обнаружена цирком братьев Ринглинг и Барнума Бэйли и переехала в Америку, где ее карьера процветала. Сейчас она перешла к преподаванию, разрабатывая свою собственную методику тренировок для повышения гибкости у людей всех возрастов и уровней.

Среди ее известных клиентов — олимпийские спортсмены, профессиональные акробаты, цирковые артисты, международные фотомодели, конкурентоспособные бодибилдеры и фигуристы национального уровня.

Ее тренинги на Кипре примут людей любого происхождения и уровня. Мероприятие в Никосии пройдет в 16:00 в эту субботу и за полтора часа будет посвящено основам монгольских выпрямлений, шпагатов и прогибов назад и подходит для всех уровней. Для участия не требуется никакого предварительного опыта в скручиваниях, сгибаниях и растяжках, — пишет Cyprus Mail.

Тот же урок пройдет в Лимассоле на следующих выходных в 11:30, а дневное занятие позволит глубже погрузиться в искусство конторсии. Начиная с 16:00, Отго будет принимать часовые частные занятия по обучению двум трюкам с искривлением, таким как стойка на подбородке, игольная чешуя, шпагат на стойке для подбородка, пончик и крокодил.

источник: middleasiannews.com

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