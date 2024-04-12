Представители Кабмина Монголии и афганского «Талибана» планируют посетить ПМЭФ-2024

CentralAsia (MNG) - Представители Кабинета министров Оюун-Эрдэнэ примут участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме вместе с представителями движения «Талибан».

27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года.

Голосование по очередным выборам Великого Государственного Хурала состоится в пятницу, 28 июня 2024 года. Поэтому монгольская делегация будет из нынешнего Кабмина Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Представители «Талибана»* планируют посетить ПМЭФ-2024. Об этом Daily Storm заявил представитель временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Там пояснили, что на форум в Петербург приедут сразу несколько высокопоставленных талибов, но кто именно войдет в состав делегации, пока неизвестно.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения