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Laughing Squid: Еще одна крутая монгольская группа, поющая хэви-метал «Uuhai» зажигает. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Uuhai — по-настоящему крутая монгольская хэви-метал группа, отличающаяся традиционной одеждой, невероятным горловым пением и уртын дуу (протяжной песней), которыми известен этот регион.

Свое уникальное музыкальное звучание музыканты получают, сочетая традиционные монгольские инструменты, такие как морин хуур и барабан Жангу, с такими современными изобретениями, как электрогитара Flying V, традиционная ударная установка и ярко-синий бас.

Наша цель — объединить глобализированную рок-музыку с занесенным в список ЮНЕСКО культурным наследием монгольского горлового пения, протяжных песен и музыки на скрипке с конской головой в создании монгольских рок-металлических песен, объединяя при этом фанатов криками «Хурай».

источник: middleasiannews.com

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