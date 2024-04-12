Дети, родившиеся и живущие в США, выучат монгольский язык

CentralAsia (MNG) - Для монгольских детей, родившихся и выросших в США, с 23 июня по 5 июля этого года будет проводиться программа «Лагерь монгольского языка и культуры», которая организуется каждое лето.

Программа распространяет монгольский язык и культуру посредством таких видов искусства, как танец и музыка. Тренинг был инициирован доктором Саруул-Эрдэнэ Мягмар, специалистом по монгольским книгам в Библиотеке Конгресса США, и г-жой Наранцэцэг Цэвээндулам, преподавателем монгольского языка и культуры в Пенсильванском университете.

В этом году для проведения уроков также были приглашены профессиональные преподаватели игры на скрипке, танцах и саксофоне из Монголии.

Программа «Лагерь монгольского языка и культуры» будет проходить в два этапа в Монгольско-тибетском буддийском культурном центре в Блумингтоне, штат Индиана.

В первом туре с 23 по 28 июня примут участие дети от 8 до 12 лет, а с 30 июня по 5 июля – от 13 до 16 лет. Дети, желающие принять участие в Программу можно официально зарегистрировать по адресу Heritagemongolian@gmail.com и по ссылке на сайте организации «Наследие Монголии».

источник: middleasiannews.com

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