АБР прогнозирует, что Монголия сохранит экономический рост

CentralAsia (MNG) - В 2023 году экономика Монголии продемонстрировала уверенный рост благодаря увеличению добычи полезных ископаемых и экспорта, что привело к профициту текущего счета и бюджета, а также к увеличению международных резервов. Инфляция снизилась, но осталась высокой.

Горнодобывающая промышленность будет стимулировать рост в 2024 и 2025 годах, особенно рудник Оюу-Толгой, который, как ожидается, увеличит производство концентрата.

Во время презентации доклада главный экономист АБР Эдуард Фабер заявил, что экономический рост Монголии в 2023 году был стабильным и составил 7%. Во многом это связано со снижением инфляции и общего государственного долга, а также с полным открытием границ с Китаем.

В своем флагманском экономическом докладе «Перспективы развития Азии» (Asian Development Outlook - ADO) за апрель 2024 года Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что экономика Монголии вырастет на 4,1% в 2024 году по сравнению с ростом на 7,0% в 2023 году.

Рост в 2024 году будет поддерживаться горнодобывающей промышленностью и увеличением государственных расходов, хотя ожидается, что сельскохозяйственный сектор сократится, поскольку Монголия страдает от одной из худших зим за последнее время. В докладе также прогнозируется, что рост валового внутреннего продукта в 2025 году вырастет до 6,0% благодаря восстановлению сельскохозяйственного сектора, расширению добычи полезных ископаемых и росту услуг.

Также в АБР подчеркнули, что на экономическую ситуацию в Азии в целом могут негативно повлиять конфликты и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Эскалация приведет к сбоям в цепочках поставок, росту цен на продукты питания и энергоносители, глобальной экономической неопределенности и снижению склонности к риску.

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