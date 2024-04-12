Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии выросла за март на 9,1%

CentralAsia (MNG) - Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии выросла за март нынешнего года на 9,1% до 4,22 млн тугриков (около 1250 долларов США) за кв. м. Об этом сообщил в четверг Национальный статистический комитет страны.

За указанный период цена на вторичном рынке увеличилась на 8,7% до 3,71 млн тугриков (около 1098 долларов США) за кв. м.

Специалисты утверждают, что цены на недвижимость растут из-за множества факторов, включая увеличение спроса на жилье и рост численности населения.

Монголия — одна из самых малонаселенных стран в мире. Однако приобретение квартиры является одной из насущных проблем в Улан-Баторе, в котором проживает почти половина 3,5-миллионного населения Монголии.

По данным Монгольской ипотечной корпорации, с момента запуска программы льготного ипотечного кредитования в 2013 году 122 тыс. семей приобрели квартиру в ипотеку.

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