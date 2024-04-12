Паводки в Казахстане: Эвакуировано более 99 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обновило информацию о паводковой ситуации в стране.

«Службами гражданской защиты эвакуировано 99 127 человек, в том числе 36 365 детей», - указывается в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, в том числе 3 167 детей.

Из домов и придомовых территорий откачано более 8,9 миллиона кубометров талой воды, уложено более 1,6 миллиона мешков и 1,2 миллиона тонн инертного материала.

Отведена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.

Из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, констатировали спасатели.

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