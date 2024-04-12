Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество

Чыонг Ми Лан

CentralAsia (CA) - Одну из богатейших женщин Вьетнама, 67-летнюю главу крупной компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан суд приговорил к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны, сообщает «Би-би-си».

По данным обвинения, Чыонг Ми Лан с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из Saigon Commercial Bank. Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB – около 42 тысяч человек.

Сообщается также, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дали Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама.

Суд признал виновной Чыонг Ми Лан в получении кредитов на сумму около 12,5 млрд долларов от Saigon Commercial Bank. Однако общий ущерб от её действий оценивается в 27 млрд долларов.

Чыонг также обвинили в злоупотреблении властью при назначении менеджерами своих людей, они одобряли сотни кредитов для сети подставных компаний, которые она контролировала. По данным прокуратуры, в течение трёх лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю вывезти из банка 108 триллионов донгов (более 4 млрд долларов) наличными и хранить их в подвале.

Подсудимую вину не признала.

Вьетнамское законодательство запрещает любому частному лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и доверенных лиц Чыонг Ми Лан фактически контролировала более чем 90% акций SCB.

По данным СМИ Вьетнама, для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов. Материалы обвинения поместились в 104 коробки общим весом 6 тонн. Вместе с Чыонг Ми Лан перед судом предстали ещё 85 человек, в том числе и её супруг. Все они ожидают приговоров.

Судебный процесс, начавшийся 5 марта и закончившийся раньше запланированного срока, стал частью кампании по борьбе со взяточничеством.