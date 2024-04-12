Путин: Россия вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам

CentralAsia (CA) - Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«В последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить»,— сказал Путин.

Он добавил, что удары по украинским объектам энергетики являются частью демилитаризации, поскольку в первую очередь это влияет на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины.

Президент вновь повторил, что Россия не отказывается от других способов прекратить военный конфликт, в том числе перейти к переговорам. «Если мы перейдем к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, конечно, как я уже много раз говорил на этот счет, мы к этому готовы»,— сказал он.

Российские войска последние несколько недель увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, почти ежедневно войска РФ запускают дроны и ракеты по таким объектам в Харьковской области. 1 апреля глава Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.

В результате удара в ночь на 11 апреля была полностью разрушена Трипольская тепловая электростанция в Киевской области. Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе.

С начала года несколько нефтеперерабатывающих заводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти около десятка областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин.