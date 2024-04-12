В Таджикистане ожидается сход селевых потоков

- Таджикистан, общество
- 10:26, 12 апреля 2024
- Просмотров: 297
CentralAsia (TJ) - С 12 по 13 апреля местами в горных районах республиканского подчинения и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана ожидаются селевые явления локального характера.
Кроме того, есть риск подъема уровня горных и предгорных рек, сход камнепадов и оползневых явлений.
В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям страны рекомендуют жителям и гостям страны отказаться в эти дни от выходов на водоемы, от туров и горных походов.
Также КЧС убедительно просит население быть осторожными при передвижении через перевалы и горные дороги, отказаться в эти дни от сбора грибов, лечебных трав, дров, рыбалки и охоты.
Населению также советуют провести работы по расчистке селесбросов, рек, саев, каналов и других водоёмах, расположенных вблизи или на территории мест проживания.