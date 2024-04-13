Вспышка лихорадки денге в Перу указывает на рост популяции комаров из-за изменения климата, - ученые

CentralAsia (CA) - В Перу в этом году число смертей, вызванных переносимой комарами болезнью денге, возросло более чем втрое, сообщает Reuters.

В частности, по данным Минздрава страны, с начала года зарегистрировано 117 летальных случаев, тогда как в 2023 году – 33 за аналогичный период. У порядка 135 тыс. человек подозревают лихорадку, что тоже более чем в три раза выше показателей прошлого года.

По мнению экспертов, вспышка болезни усугубляется изменением климата: цифры в Перу показывают способность комара Aedes Aegypti, переносчика болезни, распространяться в районы, где лихорадка денге ранее не была обнаружена. Наибольшее количество случаев зафиксировано в прибрежных и северных частях страны, включая Лиму.

«Комары адаптируются к изменению климата и размножаются быстрее, чем в предыдущие годы», - заявил эпидемиолог из Университета Лимы Аугусто Таразона.

Учитывая численность населения, при уровне заболеваемости 330,27 случаев на 100 тыс. человек в Перу наблюдаются более высокие показатели заражения и смертности, чем в Бразилии или Аргентине.

«Мы находимся в критической ситуации в Латинской Америке», - сказал эпидемиолог.