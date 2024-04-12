Обучение за рубежом – политика укрепления человеческих ресурсов, – мэр Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Местная административная организация столицы придерживается политики привлечения государственных служащих к обучению за рубежом для повышения их квалификации.

В связи с этим Местная административная организация столицы провела опрос с целью выявления специализированных специалистов, необходимых в 40 подведомственных ей организациях.

Как показывает исследование, наиболее востребованы рабочие места в сфере разработки программного обеспечения, охраны труда, строительства, автомобилестроения, электроэнергетики и водоснабжения. 25 процентов опрошенных ответили, что их интересует краткосрочное обучение продолжительностью 1-30 дней, 54 процента – среднесрочное обучение продолжительностью 1,5-6 месяцев и 21 процент – долгосрочное обучение продолжительностью 1 год и более.

На первом этапе инженеры и техники будут привлечены к обучению за рубежом, отметил мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ на встрече с городскими служащими для ознакомления с политикой и текущей работой городской администрации. При отправке госслужащих за границу на обучение для повышения кадрового потенциала планируют использовать программу, гарантирующую сохранение рабочих мест на период обучения и обеспечивающую стабильные условия труда.

Кроме того, государственные служащие местной административной организации столицы проходят онлайн- и аудиторное обучение в стране. С 2017 по 2024 год в дублированном количестве всего 33 457 государственных служащих прошли 1 593 учебных курса.

В Улан-Баторе 47 254 государственных служащих работают в 654 государственных организациях.

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