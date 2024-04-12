Монгольские хирурги провели редкую операцию по протезированию локтевого сустава

CentralAsia (MNG) - Хирурги отделения кистей Монгольского национального травматолого-ортопедического научно-исследовательского центра (МНТОНИЦ) провели очередное сложное хирургическое вмешательство.
В частности, хирурги успешно провели сложную операцию по замене плечевого и локтевого суставов цельнокерамическими протезами. Эта операция эффективно восстанавливает полностью подвижность рук за счет имплантации искусственных суставов в нижние кости и суставы плечевой кости, которые были сильно раздроблены и не подлежат восстановлению после автомобильной аварии.
Состояние пациента, перенесшего операцию, сейчас стабильное, начата послеоперационная реабилитация.
После эндопротезирования плечевого и локтевого суставов период реабилитации составляет от 1 до 2 месяцев. В этот период рекомендуется ограничивать нагрузку на оперируемый сустав, а также выполнять суставную гимнастику для возвращения двигательной активности. Период полного восстановления зависит от сложности операции и объёма заменённых тканей.
Эндопротезирование суставов верхней конечности — относительно распространённая операция, которая проводится при сильных повреждениях суставных тканей и отсутствии результатов консервативного лечения. Пациенты с эндопротезом могут вести обычный образ жизни, заниматься физической активностью и спортом.
Операция по замене сустава на протез назначается в случаях, когда нет возможности восстановить структуры и ткани другими способами:
- сложные переломы с множеством фрагментов;
- неправильно сросшиеся переломы;
- дегенеративные изменения суставных тканей;
- артриты и артрозы на серьёзной стадии;
- остеоартрит;
- ревматоидный артрит;
- некроз костной ткани;
- дисплазия плечевых суставов;
- инфекционные поражения тканей;
- опухоли в области сустава.
Немалая часть операций по замене сустава на протез связана с ревматоидным артритом. Необратимые поражения соединительной ткани, разрушение костей приводят к серьёзным нарушениям функций сустава.
Другая распространённая причина — травмы и переломы различной тяжести. Переломы костей в суставе не поддаются консервативному лечению. А при многофрагментарных осколках собрать костные структуры в первозданном виде не представляется возможным. Единственный способ восстановить сустав — установка протеза.
При любых других причинах, приводящих к ограничению движения, боли, сохраняющейся даже в покое, показана операция по замене сустава на эндопротез.
источник: middleasiannews.com