Монгольские хирурги провели редкую операцию по протезированию локтевого сустава

CentralAsia (MNG) - Хирурги отделения кистей Монгольского национального травматолого-ортопедического научно-исследовательского центра (МНТОНИЦ) провели очередное сложное хирургическое вмешательство.

В частности, хирурги успешно провели сложную операцию по замене плечевого и локтевого суставов цельнокерамическими протезами. Эта операция эффективно восстанавливает полностью подвижность рук за счет имплантации искусственных суставов в нижние кости и суставы плечевой кости, которые были сильно раздроблены и не подлежат восстановлению после автомобильной аварии.

Состояние пациента, перенесшего операцию, сейчас стабильное, начата послеоперационная реабилитация.

После эндопротезирования плечевого и локтевого суставов период реабилитации составляет от 1 до 2 месяцев. В этот период рекомендуется ограничивать нагрузку на оперируемый сустав, а также выполнять суставную гимнастику для возвращения двигательной активности. Период полного восстановления зависит от сложности операции и объёма заменённых тканей.

Эндопротезирование суставов верхней конечности — относительно распространённая операция, которая проводится при сильных повреждениях суставных тканей и отсутствии результатов консервативного лечения. Пациенты с эндопротезом могут вести обычный образ жизни, заниматься физической активностью и спортом.

Операция по замене сустава на протез назначается в случаях, когда нет возможности восстановить структуры и ткани другими способами:

сложные переломы с множеством фрагментов;

неправильно сросшиеся переломы;

дегенеративные изменения суставных тканей;

артриты и артрозы на серьёзной стадии;

остеоартрит;

ревматоидный артрит;

некроз костной ткани;

дисплазия плечевых суставов;

инфекционные поражения тканей;

опухоли в области сустава.

Немалая часть операций по замене сустава на протез связана с ревматоидным артритом. Необратимые поражения соединительной ткани, разрушение костей приводят к серьёзным нарушениям функций сустава.

Другая распространённая причина — травмы и переломы различной тяжести. Переломы костей в суставе не поддаются консервативному лечению. А при многофрагментарных осколках собрать костные структуры в первозданном виде не представляется возможным. Единственный способ восстановить сустав — установка протеза.

При любых других причинах, приводящих к ограничению движения, боли, сохраняющейся даже в покое, показана операция по замене сустава на эндопротез.

источник: middleasiannews.com

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