Андрей Ермак — «теневой канцлер» Украины. Почему глава Офиса президента представляет угрозу самому Зеленскому? - Carnegie Politika

Андрей Ермак, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский продолжает масштабную чистку украинского руководства и своего окружения, пытаясь добиться большей слаженности и эффективности. Так украинский лидер готовится к двойному кризису, когда усиливающееся давление российских войск на фронте может наложиться на внутреннюю дестабилизацию после того, как 20 мая у Зеленского формально истечет срок президентских полномочий.

Однако у этой чистки есть и обратная сторона — убирая из власти старых друзей из «Квартала 95», Зеленский окружает себя креатурами главы своей администрации Андрея Ермака. В результате президент лишается источников альтернативных мнений, что никогда не шло на пользу государственному управлению. Также возникают вопросы к тому, насколько устойчивым окажется все более перекошенный в пользу Ермака тандем и не взыграют ли амбиции у всемогущего администратора, сосредоточившего в своих руках слишком много нитей. Журналист Константин Скоркин в материале для проекта Carnegie Politika объясняет, почему Зеленскому стоит опасаться столь влиятельного подчиненного, как статус Ермака усиливает риск авторитарного поворота в Украине и из-за чего президент и его главный администратор оказались зависимы друг от друга.

Новая метла против старых друзей

Когда Зеленский объяснил отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного тем, что это часть большой перезагрузки системы, его слова восприняли лишь как прикрытие для сугубо политического и непопулярного решения. Однако чистки и перестановки в высших эшелонах власти действительно начались.

Вслед за Залужным на выход отправился некогда влиятельный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, известный своими ястребиными взглядами и агрессивной риторикой. По неофициальной версии, последнее обстоятельство и стало роковым: президент остался недоволен выпадом секретаря СНБО в адрес китайского спецпредставителя. В Киеве надеются убедить Пекин принять участие в предстоящем саммите по «формуле мира» в Швейцарии, и ссориться с китайцами не с руки.

Данилов не входил во внутренний круг Зеленского, он пришел в команду как специалист со стороны по рекомендации бизнесмена Виталия Гайдука. Первоначально его вообще пригласили на пост заместителя секретаря СНБО для цифровизации сферы безопасности, на которой специализировалась его IT-компания. В первые годы работы Данилов выбился в ряды наиболее влиятельных назначенцев Зеленского как ударник борьбы с пророссийской оппозицией и олигархами, но после начала полномасштабной войны его звезда закатилась.

Впрочем, Данилов ушел из «премьер-лиги» сравнительно по-хорошему. Его новый пост — посол в Молдове — раньше мог бы выглядеть унизительной ссылкой. Но теперь, в условиях войны и угрозы обострения в Приднестровье, такое назначение — скорее знак сохраняющегося доверия со стороны Зеленского.

Более интересны другие недавние увольнения, в ходе которых с высоких постов убрали практически всех выходцев из «Квартала 95». Придя к власти, Зеленский привел с собой немало управленцев из своей студии — как правило, это были его старые друзья и партнеры, пользовавшиеся личным доверием. Например, руководители студии «Квартал 95» Иван Баканов и Сергей Шефир стали главой СБУ и первым помощником президента соответственно, а исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов — первым замглавы Офиса президента.

К началу 2024 года от всей этой дружеской идиллии, как будто вышедшей из сериала «Слуга народа», не осталось следа. Баканова уволили из СБУ еще в 2022 году за то, что проспал измену высокопоставленных силовиков. Нынешняя чистка коснулась Трофимова и Шефира. Последний долгое время считался доверенным лицом Зеленского в переговорах с олигархами, но после начала большой войны его роль сошла на нет — в том числе потому, что у президента больше не было резона вести тонкие игры с олигархами, потерявшими влияние на политику.

Бенефициар всех этих отставок — глава Офиса президента Андрей Ермак. Все освободившиеся посты заняли его выдвиженцы. Секретарем СНБО стал бывший глава внешней разведки Александр Литвиненко, заместителями главы Офиса президента — Ирина Мудрая и Елена Ковальская, которая руководила личным офисом Ермака. В итоге на ключевых постах в Офисе президента больше не осталось людей, назначенных до того, как Ермак сел в кресло главы администрации.

А вот ставленников Ермака, наоборот, уволить очень сложно. Например, его заместитель Андрей Татаров, силовик с сомнительным прошлым, несмотря на все усилия антикоррупционных органов и журналистов-расследователей, до сих пор сохраняет свою должность.

Не менее показательно еще одно недавнее увольнение — заместителя главы ОП Андрея Смирнова. Смирнов пришел в команду вместе с Андреем Богданом, предшественником Ермака на посту главы администрации, и курировал связи с судебной системой. Ермак давно пытался избавиться от нелояльного управленца, который в итоге попал под нынешнюю чистку и стал фигурантом антикоррупционного расследования.

Скорее всего, зачистка старых кадров в пользу ставленников Ермака продолжится. Например, нынешнего куратора внешней политики в ОП Андрея Сибигу может заменить заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, бывший одногруппник Андрея Ермака по Киевскому институту международных отношений.

Почему Ермак

Такое беспрецедентное доверие Ермаку со стороны президента у многих вызывает вопросы. За последние пять лет немало фаворитов Зеленского бесславно покинули политический Олимп, и только у Ермака влияние постоянно растет, что вызывает повышенный интерес у публики и провоцирует самые разнообразные обвинения. В зависимости от убеждений говорящего главу ОП называют то куратором из MI6, то агентом Кремля.

В реальности Ермак пришел во власть из мира юриспруденции, но близок и к миру шоу-бизнеса. Он был одним из ведущих украинских специалистов в области авторского права, представлял интересы голливудских мейджоров и работал с крупными клиентами на внутреннем рынке. С Зеленским он познакомился во время совместной работы на телеканале «Интер», которым тогда владел бизнесмен Валерий Хорошковский. Впоследствии Ермак и сам попробовал себя в креативной индустрии, спродюсировав несколько фильмов и сериалов.

Серьезного политического прошлого у него не было — в этом Зеленский и Ермак похожи. Зато Ермак знал толк в кулуарном ведении дел — в начале 2010-х его имя связывали с элитным бутиком «Санахант», где одевались многие представители киевского бомонда, включая будущего президента Зеленского, а ресторан при магазине играл роль места неофициальных встреч влиятельных людей.

Однако нынешняя репутация серого кардинала связана не столько с личностью и биографией Ермака, сколько с его должностью. Пост главы президентской администрации, учрежденный в Украине еще в 1994 году, формально не имеет конституционных полномочий, но предполагает прямой доступ к президенту, из-за чего его неизбежно воспринимают как «теневого канцлера» и «десницу короля».

Сам особняк на Банковой, постоянная резиденция руководителей президентской администрации, превратился в символ непубличной, теневой власти в Киеве. Не раз в украинской истории новый президент, критикуя всевластие администраторов предшественника и в знак разрыва с прошлым, переименовывал эту структуру. После Оранжевой революции Ющенко переименовал администрацию в секретариат, а Зеленский, придя к власти, — в Офис президента. Но суть все равно оставалась прежней.

У Ермака были яркие предшественники — первым в этом ряду был Дмитрий Табачник (ныне осужденный госизменник-коллаборант), чье руководство АП при Кучме оппозиционная пресса называла «дИмократией» (историк Ярослав Грицак напрямую сравнивает степень влияния нынешнего главы президентской администрации с мегаполномочиями Табачника). Владимир Литвин фигурировал на пленках Мельниченко как соучастник похищения журналиста Гонгадзе. Затем Виктор Медведчук в последние годы Кучмы правил страной с Банковой в худших традициях телефонного права, погружая своего шефа в комфортный информационный пузырь.

При Ющенко роль всесильного администратора приписывалась закарпатскому дельцу Виктору Балоге. При Януковиче в роли теневого канцлера оказался Сергей Левочкин (впоследствии экс-президент обвинял его в заговоре, приведшем к Майдану).

Так что в случае с Ермаком мы имеем дело не столько с новацией, сколько с наследием большой политической традиции. Другое дело, что еще ни один президент в истории Украины не добивался такой концентрации власти, как это получилось в условиях войны у Зеленского. Соответственно, вырос и уровень всесилия его администрации.

Прочность дуумвирата

С самого начала своего президентства Зеленский опасался старых элит, а потому стремился окружить себя лояльными сторонниками — прежде всего в Офисе президента. Опыт с предыдущим главой ОП Андреем Богданом оказался неудачным — тот был слишком конфликтным, кичился своим влиянием и в итоге был уволен как человек, слишком близкий к Коломойскому. Ермак на этом фоне смотрелся выигрышно: держался в тени, был скромен, полезен, интриговал умело и всегда в пользу укрепления президентской власти.

Взлет Ермака связан в том числе с тем, что он эффективный коммуникатор. В свое время он так умело наладил контакт с российским коллегой Дмитрием Козаком, что возникла иллюзия возможной разрядки: произошел резонансный обмен пленными, а из внутренней украинской политики стали выдавливать Медведчука, в чьих услугах посредника больше не нуждались. Хорошее впечатление Ермак произвел и на Западе, где к Зеленскому поначалу отнеслись с подозрением, как к очередному непредсказуемому популисту с востока.

Во внутренней политике Ермак тоже умел договариваться — например, на время помирил Зеленского со столичным мэром Кличко. Функцию коммуникатора глава ОП продолжал играть и после начала полномасштабной войны — в первый же день вторжения Ермак через коллегу-продюсера Александра Роднянского связался с Романом Абрамовичем, принявшим роль посредника в переговорах между Киевом и Москвой. Связи в шоу-бизнесе помогли и при выстраивании глобальной коалиции в поддержку Украины.

Влиятельность Ермака раздражает многих в украинской элите. Наверное, ни один из топ-чиновников не подвергался атакам такого уровня. Самой крупной из них был «вагнергейт» в 2020 году, когда высокопоставленные силовики и журналисты обвиняли Ермака в срыве операции по захвату группы наемников ЧВК «Вагнер». Тогда, несмотря на остроту нападок, главе ОП удалось отбиться, а в кресле начальника Главного управления разведки оказался его протеже Кирилл Буданов.

Еще одна попытка свергнуть Ермака, теперь уже руками Запада, произошла в начале российского вторжения. Республиканская конгрессвумен Виктория Спарц обвинила Ермака в работе на Россию и саботаже украинских военных усилий. Демократы взяли тогда Ермака под защиту, скандал сошел на нет, а вот украинским собеседникам Спарц пришлось несладко — бизнесмен Геннадий Корбан был лишен украинского гражданства за нападки на Ермака. А Спарц осталась в числе активных противников безвозмездного выделения помощи Украине.

Теневой канцлер или громоотвод

Нынешняя чистка — сигнал всем врагам Ермака о том, что доверие президента по-прежнему на его стороне. Сейчас, когда давление на фронте растет, а оппозиция готовится воспользоваться формальным истечением срока президентских полномочий после 20 мая, Зеленский хочет гарантировать максимальную лояльность своего окружения. И одновременно обновить кадры, что в условиях отсутствия выборов можно делать только в ручном режиме.

Однако у этого процесса есть и обратная сторона — окружив себя креатурами своего главы администрации, президент лишается источника альтернативных мнений, что никогда не шло на пользу государственному управлению и всегда усиливало риски поворота в авторитарную сторону.

Нынешние перестановки явно не последние. В политических кулуарах Киева ходят настойчивые слухи о предстоящем формировании «сильного правительства», где на смену премьеру-технократу Шмыгалю придет полновластный глава Кабмина в лице Ермака с чрезвычайными полномочиями. Хотя далеко не ясно, согласится ли сам Ермак сменить удобную позицию теневого канцлера на пост главы правительства, который традиционно служит громоотводом для президента.

Также неочевидно, что сам Зеленский при всем доверии Ермаку готов передать ему такое количество полномочий — политические амбиции могут взыграть у любого. Впрочем, тут есть естественный ограничитель — Ермак непопулярен в украинском обществе. На начало 2024 года его антирейтинг составлял 61% (КМИС, февраль 2024), и ситуация продолжает ухудшаться — еще год назад баланс доверия у Ермака был положительным.

В результате Зеленский и Ермак оказываются тесно связаны и зависимы друг от друга: первый — от кадровой политики своего администратора, второй — от политического выживания патрона, лояльность которому служит источником его собственного влияния. Отношения внутри этого тандема станут основным содержанием политической реальности, которая наступит в Украине после формального истечения полномочий Зеленского 20 мая.