Макрон призвал нарастить военное производство во Франции

CentralAsia (CA) - Франции нужно нарастить военное производство, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время посещения нового порохового завода Eurenco в юго-западной провинции Бержерак.

«Мир меняется, и нам всем нужно производить больше — как для того, чтобы поддержать Украину, <...> так и для того, чтобы защитить себя», — сказал Макрон журналистам. Его слова приводит телеканал BFM TV. Президент добавил, что военное производство наращивают по всей Европе и по всему миру.

Макрон также уточнил, что Франция уже утроила производство самоходных установок Caesar, которые поставляет на Украину. Что касается боеприпасов, он заверил, что завод Eurenco уже удвоил производство зарядов с начала военной операции на Украине.

«Мы пойдем еще дальше. Новый завод в Бержераке, который добавится к уже существующему производству в Швеции, должен позволить вновь удвоить [производство]», — отметил французский лидер. Он также потребовал, чтобы и другие оборонные компании ускорили переход к «экономике войны», в том числе для поддержки Киева.