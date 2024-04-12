Крупнейшее наводнение за 80 лет в Казахстане. Токаев заявил о сложной обстановки из-за паводков

CentralAsia (KZ) - Ситуация с масштабными паводками, которые охватили несколько регионов Казахстана, остается очень сложной. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям.

«Как вам известно, ряд регионов страны серьезно пострадал от сильнейших наводнений, равных которых не было более 80 лет. Затоплены многие населенные пункты. В целом, обстановка очень сложная. Сейчас правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Я дал соответствующие поручения. Ситуация с паводками находится на контроле», - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам лидера страны, в 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1,7 тыс. природных катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3,7 тыс.

«Таким образом, за столь короткое время число стихийных бедствий выросло вдвое, и почти половина из них связаны с водой. Безусловно, это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука», - пояснил Токаев.

Он отметил, что во время нынешних паводков Казахстан особенно остро ощутил нехватку квалифицированных специалистов и ученых.

2Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда. К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушли 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны», - подчеркнул президент.

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