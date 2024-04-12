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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5, его ощутили в Алматы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае, которое ощутили в Алматы.

«12 апреля в 13.13 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Энергетический класс землетрясения - 12,5. Магнитуда MPV - 5,5», – говорится в сообщении МЧС.

Сила толчков в Алматы составила 2 балла.

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