В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5, его ощутили в Алматы
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае, которое ощутили в Алматы.
«12 апреля в 13.13 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Энергетический класс землетрясения - 12,5. Магнитуда MPV - 5,5», – говорится в сообщении МЧС.
Сила толчков в Алматы составила 2 балла.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения