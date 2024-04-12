Токаев поручил провести в Алматы специальное сейсмологическое исследование

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в Алматы специальное сейсмологическое исследование.

Глава государства сообщил, что в Таразе восстановят гидромелиоративно-строительный института с соответствующим материально-техническим обеспечением.

«В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трёхлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций», – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям.

По его словам, в эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии и инженерии.

Президент подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Как он отметил, это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому учёные, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации.

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