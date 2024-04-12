Россия и Украина обменялись телами погибших военных

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CentralAsia (CA) - Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия получила тела 23 погибших военных ВС РФ. Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил о возвращении тел 99 военнослужащих ВСУ.

«23 тела забрали»,— сказал Саралиев. Он также подтвердил, что Украина получила 99 тел.

Украинское ведомство уточнило, что большинство из возвращенных в страну погибших участвовали в боевых действиях на Донецком направлении — 77. Еще 20 военнослужащих ВСУ погибли в Запорожской области, двое — в Харьковской.

Предыдущий обмен телами погибших прошел 29 марта. Тогда Россия получила 29 тел, Украина — 121.