Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - Большая часть территории Казахстана 13-15 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

Ночью на северо-западе, севере и в центре страны ожидается дождь с переходом в снег, на юге и 14-15 апреля на юго-востоке – сильный дождь. Лишь в Восточно-Казахстанской области, 13-14 апреля в области Абай ожидается погода без осадков.

Также по республике усилится порывистый ветер, ночью и утром прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах – грозы.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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