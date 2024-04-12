В Оренбурге РФ объявлена массовая эвакуация из-за наводнения

CentralAsia (CA) - Мэр Оренбурга РФ Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе стала крайне опасной. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см. В городе объявлена массовая эвакуация.

Власти просят покинуть свои дома жильцов ЖК «Гранд-парк», поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный Городок.

«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал мэр в своем Telegram-канале.

Впервые сирена из-за паводка прозвучала в Оренбурге 9 апреля. Она оповещала местных жителей о немедленной эвакуации из 18 районов и населенных пунктов. На тот момент уровень воды в реке Урал составлял 897 см при критической отметке в 930 см. В тот же день сирена прозвучала в селе Звериноголовское Курганской области.

Ранее власти Оренбурга сообщили, что вода в городе достигнет пиковой отметки сегодня, 12 апреля. Затем вода будет находиться на одном уровне несколько дней, после чего начнет постепенно сходить. Всего в области подтопило более 10 тыс. жилых домов, 40% из них не подлежат восстановлению. Минздрав РФ сообщал о 14 госпитализированных из-за паводка. С 7 апреля регионе действует режим ЧС федерального масштаба.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер говорил, что, по предварительным оценкам, ущерб от паводка превышает 40 млрд руб.