Евросовет включил обход санкций ЕС в перечень уголовных преступлений

CentralAsia (CA) - Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах, сообщается на сайте Совета.

Директива предусматривает, что государства-члены должны квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:

помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки,

торговля находящимися под санкциями товарами и ведение соглашений с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС,

предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена,

сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС.

Помощь и подстрекательство к этим преступлениям также будут караться как преступление.

Торговля военными материалами будет являться уголовным преступлением не только в том случае, если она совершена намеренно, но и в случае серьезной халатности.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными и пропорциональными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение как максимальное наказание. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу в двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. Государства-члены имеют 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.