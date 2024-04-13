Две монгольские красавицы преодолеют 30 тыс. км по Великому шелковому пути. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Две мотоциклистки Оргилмаа Наранпурэв и Эрдэнэчимэг Эрдэнэ собираются отправиться в путешествие по маршруту Великого Шелкового пути.

Они будут путешествовать по маршруту Улан-Батор—Баян-Өлгий—Россия—Казахстан—Кыргызстан—Таджикистан—Узбекистан—Азербайджан—Армения—Грузия—Турция—Москва—Алтанбулаг—Улан-Батор. В ходе поездки девушки-мотоциклисты планируют проехать по территориям 10 стран и преодолеть 30 тысяч километров асфальтированных и грунтовых дорог примерно за два месяца.

Их путешествие начнется 19 апреля в 08:00 часов с площади Сухбаатара. Ранее они путешествовали по Монголии на мотоциклах, за 18 дней преодолели 5700 километров и проехали через 10 аймаков.

Оргилмаа Наранпурэв занимается мотоспортом 17 лет, а Эрдэнэчимэг Эрдэнэ, спортсменка по плаванию, и занимается автоспортом уже 4 года. Оргилмаа проводит обучение мотоциклам под названием «Moto rent Mongolia».

«Мотоспорт сделал нас друзьями», — сказала г-жа Оргилмаа.

У Эрдэнэчимэг всего 4 года опыта, но она считала, что ее подруга готова к этому экстремальному приключению. Поскольку, в 2020 году, они проехали 5700 км по Монголии.

источник: middleasiannews.com

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