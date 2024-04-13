В Анталье обрушилась кабина канатной дороги. Есть погибший и пострадавшие, среди них гражданка Кыргызстана
- Азия и мир, происшествия
- 10:09, 13 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - В центральном районе Антальи в Турции обрушилась кабина канатной дороги, сообщает TRT.
По неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе и одна из движущихся кабин сорвалась. Кабина, в которой находились 8 человек, ударилась об перевернутый столб и развалилась. Люди упали на скалистый участок.
Один человек погиб, семь получили ранения. Среди них одна гражданка Кыргызстана.
На место происшествия направили множество медицинских бригад и пожарных. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет с возможностью ночного полета. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека.
На фуникулере в эти дни было много пассажиров в связи с выходными по случаю Ураза-байрам.
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