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В Анталье обрушилась кабина канатной дороги. Есть погибший и пострадавшие, среди них гражданка Кыргызстана

CentralAsia (CA) -  В центральном районе Антальи в Турции обрушилась кабина канатной дороги, сообщает TRT.

По неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе и одна из движущихся кабин сорвалась. Кабина, в которой находились 8 человек, ударилась об перевернутый столб и развалилась. Люди упали на скалистый участок.

Один человек погиб, семь получили ранения. Среди них одна гражданка Кыргызстана.

На место происшествия направили множество медицинских бригад и пожарных. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет с возможностью ночного полета. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека.

На фуникулере в эти дни было много пассажиров в связи с выходными по случаю Ураза-байрам.

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