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Изменение герба Казахстана: Будут ли печатать новые купюры тенге и что будет со старыми?

CentralAsia (KZ) -  Старые банкноты тенге не будут изымать из обращения, если в Казахстане изменят герб, заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает informburo.kz.

Он также отметил, что для создания и применения дизайна новых банкнот не потребуются дополнительные расходы.

«По тем банкнотам, которые сейчас находятся уже в обращении, каких-либо изменений не будет, они будут в обращении до полного своего износа. Те банкноты и монеты, которые мы будем печатать, если вдруг это решение по гербу будет принято, понятно, они уже будут другого дизайна. С точки зрения изменения, как вы знаете у нас есть казахстанский монетный двор Национального банка, есть казахстанская банкнотная фабрика. Там достаточно хорошее оборудование. Технически перенастройка этого оборудования не представляет сложности. Никаких дополнительных расходов там не будет», – заявил глава Нацбанка.

Тимур Сулейменов также напомнил, что решение о смене герба ещё не приняли.

О государственных символах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался на заседании Национального курултая. Тогда глава государства заявил о необходимости сменить герб Казахстана.

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