Глава МИД Таджикистана высказался о пытках задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Сироджиддин Мухриддин

CentralAsia (TJ) - Российские силовики должны соблюдать требования закона, нормы и принципы международного права, особенно в части запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, а также презумпции невиновности, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин на заседании правительства, говоря о расследовании теракта в «Крокусе», сообщили Asia-Plus в МИД РТ.

Он также отметил, что «демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна».

«В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо», - заявил глава МИД Таджикистана.

Сироджиддин Мухриддин добавил, что «нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств».

Министр иностранных дел РТ отметил, что Таджикистан ожидает, что следствие по теракту в «Крокусе» пройдет беспристрастно и справедливо.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», - заявил Мухриддин.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, погибли более 140 человек, еще более 500 пострадали. Четверых исполнителей, граждан Таджикистана, задержали в Брянской области. По версии следствия, они направлялись в сторону украинской границы. На фото и видео из суда видно, что обвиняемых доставили в суд с травмами.

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