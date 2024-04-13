Умер итальянский модельер Роберто Кавалли
- Азия и мир, общество
- 11:26, 13 апреля 2024
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Роберто Кавалли
CentralAsia (CA) - Во Флоренции в возрасте 83-лет умер модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщили итальянские газеты La Stampa и Corriere della Sera. Они уточнили, что модельер продолжительное время болел.
Роберто Кавалли работал в индустрии моды с 1970-х. Тогда он основал собственный бренд — Roberto Cavalli, запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия и создал коллекцию одежды. В 1972 году Кавалли открыл свой первый бутик в Сен-Тропе. Сейчас бутики Кавалли представлены более чем в 50 странах.
La Stampa отмечает, что у модельера осталось шестеро детей, младшему из которых чуть больше года.
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