экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Умер итальянский модельер Роберто Кавалли
Роберто Кавалли
Роберто Кавалли

CentralAsia (CA) -  Во Флоренции в возрасте 83-лет умер модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщили итальянские газеты La Stampa и Corriere della Sera. Они уточнили, что модельер продолжительное время болел.

Роберто Кавалли работал в индустрии моды с 1970-х. Тогда он основал собственный бренд — Roberto Cavalli, запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия и создал коллекцию одежды. В 1972 году Кавалли открыл свой первый бутик в Сен-Тропе. Сейчас бутики Кавалли представлены более чем в 50 странах.

La Stampa отмечает, что у модельера осталось шестеро детей, младшему из которых чуть больше года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com