Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 100 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - По информации МЧС РК о паводковой ситуации на 10:00 субботы, 13 апреля, всего за время паводков в регионах Казахстана службами гражданской защиты эвакуировано 102 328 человек, в том числе 37 537 детей.

«Вернулось домой 10 120 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, в том числе 3148 детей», - добавили в МЧС.

За весь период откачано 9,1 млн кубометров талой воды, уложено 1,7 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3 129 жилых домов и 2 033 дворовых территорий.

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