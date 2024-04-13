Президент Таджикистана заявил о готовности оказать помощь Казахстану

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.
В беседе главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.
Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.
«В свою очередь Глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - отмечает пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.