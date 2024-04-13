Президент Таджикистана заявил о готовности оказать помощь Казахстану

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.

В беседе главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

«В свою очередь Глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - отмечает пресс-служба президента Казахстана.

Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.

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