В Алматы мужчина жестоко ударил бывшую супругу. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы мужчина жестоко ударил бывшую супругу. Инцидент попал на видео.

На видеоролике, опубликованном блогером Жанной Ахметовой в Facebook, видно, как мужчина разбивает телефон женщины, а потом бьёт её по лицу и уходит.

Как пишет Жанна Ахметова, мужчина на видео – бывший муж пострадавшей.

«У нас ещё одна Салтанат, которую нужно спасать. Женщину реально так зовут. После 11 лет брака с извергом, женщина решилась на развод. Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует её здесь, заставляет вернуться. 1 апреля этого года в ЖК Life Town он напал на неё, разбил телефон и избил её. Посмотрите, какой психопат. Посмотрите, с какой силой он бьёт женщину, мать своих детей», – пишет Ахметова.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту провели проверку.

«Собранные материалы направили в суд для привлечения к ответственности», – добавили в полиции.

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