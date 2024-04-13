В Оренбурге РФ за сутки затопило 800 домов. Уровень воды в городе за ночь поднялся еще на девять сантиметров

CentralAsia (CA) - В Оренбурге РФ за прошедшие сутки вода затопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков. Об этом заявил директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса, передает ТАСС.

Всего в городе сейчас подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков.

Уровень воды находится на уровне 11 метров 71 сантиметров, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — отметил он.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», за ночь уровень воды поднялся на девять сантиметров. Текущий уровень более чем на два метра выше опасной отметки.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Оренбургской области действует с 4 апреля. Всего в регионе с начала наводнения подтоплены 12 тысяч домов.

В Оренбурге с 12 апреля проводится массовая эвакуация жителей