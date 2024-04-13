За домашнее насилие за три месяца в Узбекистане было осуждено почти 4500 человек

CentralAsia (UZ) - В первом квартале 2024 года в Узбекистане по статьям о семейно-бытовом насилии суды привлекли к ответственности 4477 человека. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

По статье 59−2 — семейное (бытовое) насилие — Кодекса об административной ответственности были привлечены к ответственности 4343 человека, из них 2344 был назначен штраф, а 1999 — административный арест.

За семейное (бытовое) насилие, совершенное повторно или с отягчающими обстоятельствами по статье 126−1 Уголовного кодекса были осуждены 134 человека, из них 51 приговорены к лишению свободы, 83 получили наказания, не связанные с лишением свободы.

Указанные статьи были включены в законодательство в апреле 2023 года. За прошлый год по этим статьям к ответственности привлекли 9131 человека.

«Газета.uz» подробно писала об этих поправках, над которыми в течение года работала группа из представителей министерств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе проекта Nemolchi.uz.

Статья 59−2 КоАО максимально влечёт наложение штрафа до 20 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток, а статья 126−1 УК — до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале виновными в сексуальном домогательстве были признаны 318 человек. Кроме того, 40 человек были осуждены за распространение интимной информации.